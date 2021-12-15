Нурлан Нигматулин: Система страховых тарифов должна быть гибкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался об отдельных нормах законопроекта о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, рассматриваемого сегодня на пленарном заседании Палаты в первом чтении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Законопроектом, в частности, предусматривается переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию, учитывающую историю страховых случаев страхователя.

По мнению спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, гибкость системы тарифных коэффициентов могла бы стимулировать соблюдение автолюбителями правил дорожного движения.

К примеру, страховка для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования должен быть ниже, то есть страховка дороже, чем для водителя, кто забыл включить габаритные огни.

«Можно предусмотреть такой критерий для снижения стоимости страховки? Действующая информационная система учёта нарушений позволяет вести базу данных в разрезе видов нарушений и есть ли возможность интегрироваться с единой страховой базой данных?», - адресовал вопрос спикер Мажилиса представителям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и МВД.

Получив утвердительный ответ о готовности и возможности доработать информационную систему, Нурлан Нигматулин подчеркнул важность детальной проработки этого вопроса с учётом возможного вступления в силу этой нормы с 2023 года.

Может появиться и ещё одна возможность для автолюбителей. Депутаты предлагают включить в законопроект нормы по упрощённой процедуре урегулирования страхового случая при ДТП. При ДТП и в случае отсутствия пострадавших, при взаимном согласии автовладельцев, возможно оформление протокола без вызова полиции и без судебного решения, что позволит получить страховую выплату в ускоренном и упрощенном виде.

Подчеркнув прогрессивность и необходимость предложенной депутатами нормы, спикер Мажилиса отметил, что сейчас именно в таких случаях водители, избегая бюрократических процедур, разрешают ситуацию сами.

До второго чтения соответствующие поправки будут внесены в законопроект.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта уделено вопросам расширения участия населения в рынке ценных бумаг, в том числе в процессах приватизации через IPO.

«Ещё в 2012 году Елбасы поставил задачу об участии наших граждан в процессах приватизации через IPO. В этом году Президент страны на заседании Высшего совета по реформам поставил задачу возобновить программу «Народного IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана, чтобы каждый имел возможность получить часть национального богатства», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, фондовый рынок должен быть не просто местом перераспределения капитала, как это происходит сейчас, а стать одним из дополнительных источников доходов населения.

«Планируемая приватизация объектов квазигосударственного сектора будет способствовать участию населения в инвестировании и в конечном итоге отразится на росте доходов казахстанцев», - считает Нурлан Нигматулин.