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    Нурлан Нигматулин принял посла Франции в Казахстане Дидье Канесса

    10 Ноября 2021, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективные направления казахстанско-французского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Казахстане Дидье Канессом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Отметив, что Франция является стратегическим партнёром нашей страны в Европейском Союзе, Спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание, которое уделяет руководство Казахстана укреплению двусторонних политических контактов, а также расширению торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Францией.

    Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, проходящих в нашей стране по инициативе Главы государства.

    Говоря о перспективных направлениях углубления двустороннего сотрудничества, собеседники отметили транспорт и энергетику, здравоохранение и образование.

    Как отметил посол Франции Дидье Канесс, приоритетно развивать отношения в области устойчивого развития и перехода к «зелёной» экономике. Кроме того, у Казахстана и Франции большой потенциал для взаимодействия в сельском хозяйстве.

    «Мы не достаточно активны в этой области с учётом того, что Казахстан – великая сельскохозяйственная страна и Франция – первая аграрная страна в Европе», - сказал Дидье Канесс.

    По словам Нурлана Нигматулина, возобновление практики регулярных встреч между профильными комитетами и группами по сотрудничеству будет способствовать обмену опытом законодательной деятельности, в том числе по вопросам экологической трансформации промышленности, цифровизации и др.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Мажилис Франция Сотрудничество Международная деятельность РК Нурлан Нигматулин
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