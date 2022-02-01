Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилис принял постановление о досрочном прекращении полномочий Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Выступая перед депутатским корпусом, Нурлан Нигматулин высказался о своей деятельности в Мажилисе почти за 10 лет своей работы в должности Председателя Мажилиса, подчеркнув при этом, что для решения задач, поставленных Президентом страны, Председателем «Nur Otan» Касым-Жомартом Токаевым, в том числе и перед парламентской фракцией партии, требуется и обновление кадрового состава.

«Это было очень насыщенное, ответственное время, когда каждое законодательное решение предопределяло дальнейшее развитие страны. И сегодня я хотел бы выразить слова искренней благодарности, прежде всего, Елбасы, основателю партии «Nur Otan» Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, нынешнему Главе государства, Председателю нашей партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное мне доверие. За то, что все эти годы, работая на различных политических должностях, я всегда ощущал поддержку и внимание руководства нашей страны. Отдельные слова благодарности нашим избирателям, которые все эти годы доверяли нам представлять их интересы в Парламенте страны. Конечно, хочу выразить искренние слова благодарности депутатам всех трёх созывов за нашу совместную работу», - сказал Нурлан Нигматулин.

Отдельные слова благодарности Нурлан Нигматулин адресовал представителям политических партий, как представленных, так и не представленных в Мажилисе, представителям гражданского общества, неправительственных организаций, экспертного сообщества.

По словам Нурлана Нигматулина, в процессе работы удалось выстроить конструктивный диалог при обсуждении законопроектов.

Поблагодарив представителей СМИ за взаимодействие, Нурлан Нигматулин подчеркнул активный и объективный характер освещения законодательной деятельности депутатов, а также публикацию материалов, которые способствовали решению многих актуальных вопросов.

«Эти годы останутся в моём сердце как одни из самых значимых и важных в моей жизни», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, пожелав депутатскому корпусу успехов в реализации всех задач и реформ, осуществляемых сегодня Президентом страны.