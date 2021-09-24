Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Нурлан Нигматулин и Рустами Эмомали обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

    24 Сентября 2021, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, прибывший в Казахстан с официальным визитом, обсудили перспективные направления взаимодействия парламентариев двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Отметив, что Таджикистан – важный партнёр и надёжный союзник нашей страны в Центральной Азии, председатель Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет большое внимание расширению двустороннего сотрудничества. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал, что достижению уровня стратегического партнёрства способствовали Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По словам спикера Мажилиса, импульс развитию взаимодействия придал официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Душанбе в этом году.

    В свою очередь председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества.

    «Мы дорожим сегодняшним уровнем отношений с братским Казахстаном. Доверительный диалог глав двух дружественных государств способствует более интенсивному развитию успешного взаимодействия наших стран и совершенствованию правовой базы», - сказал Рустами Эмомали.

    Собеседники высказались за активизацию межпарламентского диалога как важной составляющей казахстанско-таджикских отношений.

    При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность консолидации усилий для решения всех вопросов, которые стоят сегодня перед государствами.

    Спикер Мажилиса рассказал о законотворческой деятельности депутатов Палаты, подчеркнув работу по законодательной поддержке политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства.

    Отдельное внимание собеседники уделили вопросам региональной и международной безопасности в контексте афганской проблематики. При этом отмечена важность восстановления прочного мира в Афганистане и недопущения гуманитарного кризиса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков