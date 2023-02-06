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    Нурлан Кыдырбаев назначен руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции Абайской области

    6 Февраля 2023, 13:07

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции в Абайской области стал Нурлан Кыдырбаев. Представили нового главу ведомства аким Нурлан Уранхаев и первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Нурлан Уранхаев пожелал Нурлану Кыдырбаеву плодотворной работы в деле противодействия коррупции.

    «Сегодня мы собрались для того, чтобы представить вам нового главу департамента Агентства по противодействию коррупции Абайской области , назначенного приказом председателя ведомства. Уверен, что мы вместе будем работать и справимся с коррупцией. Связи наши будут налаживаться, будем работать по превенции в нашей вновь образованной области, как положено – с сохранением общественного порядка и законодательства Республики Казахстан», - отметил Нурлан Уранхаев.

    «По поручению председателя Агентства Олжаса Бектенова, по согласованию с Администрацией Президента, представляю вам руководителя департамента Антикоррупционной службы Нурлана Кадырбаева», - отметил Дмитрий Малахов.

    Нурлан Султанович Кыдырбаев родился 1 мая 1967 года в селе Кандоз Кызылординской области.

    В 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи.

    С 1993 по 2018 годы служил на различных должностях в органах национальной безопасности.

    С 2019 по 2022 годы был руководителем департамента агентства по городу Нур-Султану.

    С 2022 года занимал пост руководителя департамента Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Назначения Абайская область
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