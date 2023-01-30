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    Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

    30 Января 2023, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в г. Алматы.

    Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

    В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

    2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО «Astana Innovations».

    2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына».

    В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    2021-2022 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

    С декабря 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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