Нурканат Серикбаев пробился в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

В полуфинале дзюдоист оказался сильнее Лухуми Чхвимиани из Грузии.

В решающей схватке ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи. Нурканат Серикбаев поборется за первое место в весовой категории до 60 килограммов.

Турнир пройдет с 3 по 5 марта.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam и примет его с 2023 по 2026 годы. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.



