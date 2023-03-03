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    Нурканат Серикбаев пробился в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam

    3 Марта 2023, 17:47

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    В полуфинале дзюдоист оказался сильнее Лухуми Чхвимиани из Грузии.

    В решающей схватке ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи. Нурканат Серикбаев поборется за первое место в весовой категории до 60 килограммов.

    Турнир пройдет с 3 по 5 марта.

    Ранее сообщалось, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam и примет его с 2023 по 2026 годы. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Дзюдо Боевые искусства
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