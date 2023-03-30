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    Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

    30 Марта 2023, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Нурдос Сабыр выиграл золотую и серебряную медаль юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Дурресе (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

    Нурдос Сабыр принял участие в весовой категории до 89 кг. Казахстанец в рывке стал победителем турнира, а в толчке занял 2-е место. По результатам суммы двоеборья (145+176) Нурдос Сабыр поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

    На чемпионате мира это уже четвертая медаль для казахстанцев. Ранее «золото» выиграл Ерасыл Саулебеков в весе до 73 кг, Таисия Алексеева (89 кг) завоевала серебряную медаль, а Арапбай Нурасыл (67 кг) и Дарья Балабюк (55 кг) выиграли бронзовые медали.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Тяжелая атлетика
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