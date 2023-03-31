Нурбол Курман избран председателем маслихата города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Председателем Атырауского городского маслихата избран Нурбол Курман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первой сессии Атырауского городского маслихата депутаты поддержали кандидатуру Нурбола Курмана на должность председателя маслихата.

Нурбол Оразбайулы Курман родился в 1976 году. Окончил школу в селе Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области.

Ранее был депутатом Атырауского городского маслихата. До настоящего времени работал на должности директора Атырауского областного филиала АО «Отбасы банк».

В этом году 25 депутатов городского маслихата избраны по одномандатным округам. В маслихате работают четыре постоянные комиссии: по бюджету, финансам, экономике и вопросам регионального развития; природопользованию и аграрным вопросам; социально-культурному развитию и поддержанию законности; депутатской этике, правоохранительным вопросам.

«На должности председателей этих комиссий избраны Каршыга Жауымбаев, Ильяс Конысбаев, Айжан Сарсенбаева и Вадим Кулмагамбетов. На заседания постоянных комиссий рассматриваются заявления и предложения жителей по проблемным вопросам. Затем они рассматриваются на сессии городского маслихата», – сообщили в Атырауском городском маслихате.

По данным городской избирательной комиссии, в списки избирателей по городу Атырау было внесено 231 915 человек. В голосовании приняли участие 76 508 избирателей. По одномандатным избирательным округам был зарегистрирован 71 кандидат.

Председателем Атырауского областного маслихата избран Муса Хайруллиев.

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