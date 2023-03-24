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    Нурбах Рустемов и Алтай Абибуллаев освобождены от должностей послов

    24 Марта 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства освободил от должностей послов Нурбаха Рустемова и Алтая Абибуллаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии;

    Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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