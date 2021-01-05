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    Nur Otan выступает за сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей

    5 Января 2021, 12:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау в рамках канвассинга кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» посетили дом писателя Айтуара Утегенова, передает МИА «Казинформ».

    Айтуар Утегенов известен не только в Мангыстауской области, но и далеко за ее пределами. Он - известный журналист-публицист, писатель, Почетный гражданин Бейнеуского района, член Союза журналистов и Союза писателей Казахстана.

    На днях с ним встретились кандидаты в депутаты Актауского городского маслихата Гани Абдисадыков и Ерген Сыражанов. Они пообщались и обменялись мнениями.

    Члены городского штаба пригласили писателя принять активное участие в выборах 10 января 2021 года, ознакомили его с предвыборной программой партии «Nur Otan» на пять лет, рассказали о поставленных задачах и главных приоритетных направлениях развития региона на 2021-2025 годы.

    Кандидаты в депутаты отметили, что партия будет предпринимать все необходимые меры, чтобы соответствовать ожиданиям жителей города и региона, представлять интересы всех слоев населения и выступать в качестве связующего звена между населением и властью.

    В частности, они подчеркнули, что партия продолжит работу по реализации программных статей Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи».

    В Актау проживают представители более 20 национальностей. Все этнокультурные объединения находятся в одном новом, красивом здании Ассамблеи народа Казахстана. В городе ежегодно будут проводить до 100 культурных мероприятий. В 2023 году завершится строительство театра, библиотеки и музея в 19А микрорайоне.

    «Мы призываем вас поддержать на выборах партию. Мы ставим задачу оправдать ваше доверие и доверие актаусцев. Вместе мы построим общество благополучия, где каждый житель области будет иметь все возможности для развития и самореализации», - заключили кандидаты от партии «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангыстауской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Культура Нур Отан Выборы Мангистауская область Рухани жаңғыру Общество Семь граней Великой степи Выборы-2021
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