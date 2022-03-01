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    «Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные села - Асхат Оралов

    1 Марта 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В общественной приемной будет внедрен сервисно-ориентированный подход, заявители в онлайн-режиме смогут отслеживать ход исполнения своего обращения. Будет разработана система мониторинга жалоб и запросов граждан в новых медиа с последующей интеграцией в партийную экосистему», - сказал Асхат Оралов в ходе внеочередного XXII съезда партии.

    «Будет введена практика регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. К этой работе будет привлечен весь партийный актив, депутаты Парламента и маслихатов, члены политсовета, руководители филиалов. Это позволит повысить всю работу в проактивный формат, обеспечив максимальный охват населения», - сообщил исполнительный секретарь.

    Напомним, под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева начал работу внеочередной XXII съезд партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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