Нулевая терпимость: Как депутаты предлагают ужесточить наказание для насильников и педофилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане все большую актуальность набирает проблема педофилии – в соцсетях все чаще публикуются посты о фактах насилия над детьми или же о попытках это сделать, тем не менее их количество не уменьшается. Отпуская потенциальных педофилов, которые пытались совершить насилие над детьми, в полиции разводят руками – законодательство РК не предусматривает уголовного преследования за попытку преступления, из-за чего у людей с извращенными наклонностями появляется чувство безнаказанности. Об этом и о многом другом корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с депутатом Мажилиса от партии Respublica Динарой Шукижановой.

– Проблема педофилии становится все более актуальной в нашей стране – о тех или иных случая домогательства к детям, попыток увести детей с детских площадок и приставаниях к ребенку фактически ежедневно сообщается в пабликах и социальных сетях. По Вашему мнению, в чем причина?

– Это действительно та проблема общества, на которую необходимо реагировать. Сегодня, с приходом технологий, мы зачастую имеем высокую доказательную базу – но разбирают эти дела в общем порядке, как будто это в порядке вещей. Отрадно, что касательно педофилии или бытового насилия общество стало проявлять нулевую терпимость. Это откровение требует от органов правосудия должного внимания – иначе безнаказанность приведет нас снова за стену молчания.

– Почему насильники и педофилы зачастую получают мягкие приговоры или их деяния даже не доходят до суда, несмотря на присутствие, казалось бы, очевидных доказательств, таких как видео, показания жертв и очевидцев?

– Все в здравом обществе понимают, что педофилия — это неприемлемо. Нельзя оправдывать педофилов или искать объяснения их поступкам, пытаясь отыскать причины в их психологическом здоровье. Это абсолютно не нормально. Я говорила, что есть недочеты в правосудии. Но, к сожалению, иногда родители все еще сами отзывают заявления. Иногда недостаточно доказательств для правоохранительных органов, потому что жертва или ее родственники не готовы говорить подробности, и это создает проблемы для следствия. Я считаю, что, если вы стали жертвой насилия, говорить об этом не стыдно. Стыдно позволить преступнику получить шанс повторить свое злодеяние.

– Совсем недавно в столице посреди дня потенциальный педофил попытался увести с детской площадки двух девочек, завлекая тех к себе домой под тем предлогом, что покажет им дома что-то интересное, однако полиция в итоге отпустила его, сославшись на то, что действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности лиц, если не произошло преступление. Следует ли ужесточить законы за сам факт попытки либо контакта с чужими детьми постороннего лица?

– Да, я считаю, что законодательство в этом вопросе нужно ужесточить. Повторюсь, должна быть нулевая терпимость к этой проблеме. Если человек предпринимает попытку завлечь детей или приставать к ним, это уже намеренное действие, и оно должно быть рассматриваемым уголовным преступлением. Даже если, к счастью, не произошло конкретного преступления, но была попытка, то уже должны быть применены реальные санкции. Потому что если преступнику удается завлечь ребенка домой, то вероятность совершения преступления становится очень высокой. Поэтому законодательство должно предусматривать реальные наказания уже за попытку домогательства. Проблема не исчезнет сама по себе, поэтому нам необходимо ужесточить законы и реагировать на факты попыток или контактов с детьми посторонних лиц.

– Какие именно изменения намерены предложить депутаты? Как Вы думаете, быть может, необходимо перевести факты приставания к детям в разряд уголовных преступлений?

– Безусловно. Попытка приставания к детям должна быть включена в уголовный кодекс. Если человек начинает приставать к ребенку, то он уже имеет намерение совершить преступление. Это не случайное деяние или действие по неосторожности, а осознанная попытка причинить вред ребенку. Я считаю, что такое действие должно быть жестко наказуемым по уголовному законодательству. Если не удалось совершить преступление однажды, то у преступника остаются намерения, и он будет пытаться сделать это снова. Психологи говорят, что педофилия неизлечима, и человек, склонный к этому, не может избавиться от этой болезни. Если он уже ступил на этот путь, то нельзя ожидать, что он перестанет, особенно если он был наказан только административным штрафом или поставлен на учет. Мы видим множество случаев, когда педофилы, отбыв относительно небольшой срок, повторно совершают те же самые преступления. Поэтому я считаю, что попытка приставания к детям должна быть переведена в уголовное законодательство и рассматриваться как серьезное уголовное преступление.

– Многих казахстанцев тревожит ситуация с домашним насилием в стране. Ежедневно появляется информация в социальных сетях, что мужчины избивают жен и детей, наносят им увечья и даже убивают. При этом, мы видим жалобы, что часть домашних тиранов уходит от правосудия . Что можно законодательно изменить для исправления ситуации?

– К сожалению, и в отношении закона о бытовом насилии тоже существует очень много проблем. Потому что количество преступлений в отношении женщин в Казахстане растет. Если мне не изменяет память, с начала 2023 года, зарегистрировано порядка 17 убийств женщин на фоне бытовой почвы. Однако сейчас законопроект находится в стенах Парламента для рассмотрения. Жалко, что принятие таких законов занимает столько времени, потому что женщины страдают и платят своей жизнью и здоровьем каждый день. В прошлом были разработаны несколько проектов законов, направленных на борьбу с домашним насилием, включая инициативы депутатов и предложения МВД. Однако, чтобы решить эту проблему, мы должны криминализировать насилие в отношении женщин. Если мы дадим обществу понять, что за это будет следовать серьезное уголовное наказание, то общество поймет, что это проблема, с которой нужно бороться.

– Представители МВД сообщают о том, что после вызовов с сообщениями о домашнем насилии, жертвы зачастую либо отказываются писать заявление, либо забирают его после. Эта ситуация не позволяет полицейским наказывать домашних тиранов. Скорее всего, жертвы запуганы мужьями либо их родственниками. Быть может, стоит законодательно отменить необходимость писать заявление, установив в качестве повода для заведения дела сам вызов? Ведь, просто так женщины вряд ли будут вызывать полицию.

– Мы, женщины, иногда сами даем возможность преступникам избегать наказания за причиненный нам вред. Мы соглашаемся на уступки, уклоняемся от обращения в полицию, миримся с происходящим, забираем свои заявления, сочувствуем. Я не уверена, что нужно законодательно отменять необходимость писать заявление для заведения дела при вызове полиции. Возможно, в таких случаях это может быть просто манипуляцией. Однако, я согласна с тем, что в случаях, когда женщины получают тяжелые телесные повреждения, необходимо запретить «снимать» заявления. В этих случаях должно автоматически применять закон в отношении обидчика.

– Каким образом можно ужесточить мониторинг за деятельностью либо бездействием полиции? Кто и как может изменить ситуацию с вынесением приговоров в судах, особенно региональных?

– Чтобы ужесточить мониторинг за деятельностью полиции и предотвратить их бездействие, необходимо установление четкого и понятного законодательства, которое не допустит трактовки и уклонений от ответственности. Если закон будет ясным и непротиворечивым, ни один представитель полиции или службы не сможет трактовать его на свое усмотрение. Необходимо установить жесткие наказания для преступлений в отношении детей и жертв домашнего насилия.

Однако следует понимать, что на текущем этапе законодательство может быть неполным и не всегда обеспечивает объективность в рассмотрении преступлений. В таких случаях важную роль играет общественность. Обращение в СМИ и привлечение внимания общественности к проблеме может существенно повлиять на ситуацию. Когда преступления становятся публичными и вызывают широкий общественный резонанс, правоохранительным органам становится сложнее игнорировать преступления или быть необъективными в их расследовании.

– Немного отходя от темы домашнего насилия и возвращаясь к теме безопасности детей: в Алматы машина сбила ребенка, аналогичный случай был в прошлом году в столице. К сожалению, менталитет большинства водителей оставлять желать лучшего, многие бояться лишь сурового наказания. Как можно законодательно обезопасить детей и пожилых людей, гуляющих в собственных дворах? Шлагбаумы есть далеко не во всех дворах, как и изолированные площадки. Планирует ли партия включить и этот вопрос в список законодательных изменений?

– Очень важно обеспечить безопасность детей и пожилых людей, находящихся в своих дворах. Для достижения этой цели требуются соответствующие законодательные меры. Партия Respublica будет активно работать в этом направлении, чтобы решить данную проблему. Во-первых, необходимо разработать и внедрить четкое законодательство, которое будет эффективно регулировать безопасность в жилых районах. Это может включать обязательное наличие шлагбаумов и создание изолированных площадок для отдыха и игр детей. При этом, следует обратить внимание на доступность и удобство использования таких инфраструктурных элементов. Наша партия придает высокое значение безопасности граждан и будет работать над разработкой и внедрением эффективных законодательных изменений в этой сфере.

- Спасибо за беседу!



