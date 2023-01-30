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    НПК утвердила предвыборную программу

    30 Января 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит ХХIII Внеочередной съезд Народной партии Казахстана передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы, Народная партия Казахстана, первыми среди политических партий, проводим съезд, посвященный грядущим выборам и выдвижению кандидатов в Мажилис Парламента. Быть первыми – это уже стало визитной карточкой НПК. Мы первыми предложили свои поправки в Конституцию. Мы первые поддержали реформы действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, после его сентябрьского Послания народу Казахстана. Именно Народная партия изначально выдвинула кандидатуру действующего главы государства на внеочередных президентских выборах в прошлом году. Мы же предложили создать в поддержку нашего беспартийного Президента Единую Коалицию, в состав которой вошли три партии и множество общественных объединений», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев.

    Спикер отметил, что впереди трудная работа.

    «Но мы к ней готовы. Мы готовы к дебатам, полемике и дискуссиям. Мы твердо верим в те идеи, которые продвигаем. В идеи социализма и социальной справедливости. Говорю объективно: мы не будем занимать выжидательную позицию. Необходимо бороться за право сделать жизнь наших граждан более благополучной», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

    Глава партии отметил, что ситуацию в стране следует кардинально менять.

    «Практика показывает, что идеи социальной справедливости по-прежнему живы в народе. Пришло время для их воплощения. Как сказал в своем выступлении Президент РК: «В Казахстане завершается эпоха «олигархического капитализма»», и «мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью». На языке политологов – это социализм. Все мировоззренческие программные установки Президента Токаева – это резкий левоцентристский уклон социал-демократического характера. Именно поэтому наша партия поддержала действующего Президента, и на Конституционном референдуме, и на внеочередных президентских выборах. Изменить систему можно митингами и протестами. Но более эффективно это сделать в Парламенте. Для этого надо воплощать реформы в жизнь. Поэтому мы зовем казахстанцев не на площади, а на избирательные участки, чтобы цивилизованным, демократическим путем достичь исполнения всех поставленных гражданами требований», - добавил Ермухамет Ертысбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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