Новый знак о запрете на курение появится в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В общественных местах Кыргызстана появится новый знак о запрете на курение (потребление) табака и никотина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на знаке в красном кружке с зачеркнутой линией, означающей полный запрет, изображены сигарета, изделия с нагревательным табаком, электронные системы доставки никотина (включая электронные сигареты), кальян.
В соответствии с законодательством КР знак будет размещаться у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты, где курение табака и никотина запрещено:
- возле государственных органов и органов местного самоуправления;
- органов по делам молодежи, культуры и спорта, социальных служб;
- образовательных организаций;
- в помещениях, где предоставляются услуги населению, включая жилищные, гостиничные, бытовые;
- объектов общественного питания;
- автозаправочных станциях;
- в помещениях торговли, на территориях крытых рынков;
- на остановках общественного транспорта.