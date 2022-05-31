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    Новый знак о запрете на курение появится в Кыргызстане

    31 Мая 2022, 11:01

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В общественных местах Кыргызстана появится новый знак о запрете на курение (потребление) табака и никотина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на знаке в красном кружке с зачеркнутой линией, означающей полный запрет, изображены сигарета, изделия с нагревательным табаком, электронные системы доставки никотина (включая электронные сигареты), кальян.

    В соответствии с законодательством КР знак будет размещаться у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты, где курение табака и никотина запрещено:

    - возле государственных органов и органов местного самоуправления;

    - органов по делам молодежи, культуры и спорта, социальных служб;

    - образовательных организаций;

    - в помещениях, где предоставляются услуги населению, включая жилищные, гостиничные, бытовые;

    - объектов общественного питания;

    - автозаправочных станциях;

    - в помещениях торговли, на территориях крытых рынков;

    - на остановках общественного транспорта.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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