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    Новый зампредседателя назначен в госкорпорации «Правительство для граждан»

    4 Мая 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым заместителем председателя по земельным вопросам госкорпорации «Правительство для граждан» назначен Асхат Ибраев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

    Асхат Ибраев родился в 1981 году. В 2002-м году окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности правоведение. С августа 2002 по май 2003 года был исполняющим обязанности помощника прокурора Карасуского района Костанайской области. С мая 2003 по июнь 2006 года - помощник прокурора Карасуского района Костанайской области.

    С июня 2006 по декабрь 2008 года трудился прокурором управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Костанайской области, с декабря 2008 по май 2010 года работал заместителем прокурора г. Костаная.

    В мае 2010 года назначен прокурором Жангельдинского района Костанайской области, в декабре 2012 года перешел на должность начальника управления - руководителя аппарата прокуратуры Костанайской области.

    С октября 2017 по май 2018 года был начальником управления по работе с обращениями и делопроизводства аппарата генерального прокурора РК.

    В 2018 – 2019 годы работал заместителем прокурора Костанайской области.

    С 2019 года и до назначения в госкорпорацию возглавлял управление по учету и анализу обращений физических и юридических лиц Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

    Фото: gov4c.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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