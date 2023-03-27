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    Новый зал прилета и трап появятся в костанайском аэропорту после расширения

    27 Марта 2023, 19:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - После запланированного расширения костанайский аэропорт сможет принимать международные и внутренние рейсы, площадь станет больше, а также появятся новый зал прилета и телескопический трап, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы» для ознакомления с проектом по расширению здания аэровокзала.

    «Для увеличения пропускной способности зала прилета, улучшения качества обслуживания прилетающих пассажиров, начата реализация проекта по расширению здания аэровокзала. На сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ. В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 до 8,7 тысячи квадратных метров, а также увеличение пропускной способности с 200 до 250 пассажиров в час»,- сообщает пресс-служба акима.

    Кроме этого, для улучшения качества обслуживания пассажиров в проекте расширения предусмотрен монтаж телескопического трапа для вылетающих и прилетающих пассажиров производства JBT AeroTech.

    Зона прилета и выдача багажа не модернизировались с 2003 года. Поэтому в проекте расширения предусмотрена также замена технологического оборудования для зала прилета, приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов. Сейчас ведутся работы по выносу инженерных сетей (связь, водопровод, тепло, канализация), весь необходимый материал закуплен.

    «Работы, предусмотренные в новом проекте, позволят обеспечить прием внутренних и международных рейсов одновременно и обеспечат выдачу багажа в соответствии с международными стандартами. Также установка телескопического трапа позволит комфортно обслуживать прилетающих и вылетающих пассажиров», - заключили в пресс-службе областного акима.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Аэропорт Костанай
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