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    Новый вид операций на суставах начали применять мангистауские врачи

    20 Июня 2022, 14:37

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские врачи начали применять новый вид операций на суставах. Подобное хирургическое вмешательство считается высокотехнологичной медицинской услугой и проводится бесплатно в рамках ОСМС по направлению лечащего врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ревизионное эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава в Мангистауской областной больнице начали проводить с этого года. Ранее таких пациентов отправляли в клиники города Нур-Султана.

    По словам травматолога - ортопеда высшей категории, заведующего отделением ортопедии Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ) Жанибека Туймебаева, во всем мире миллионы людей живут с искусственными суставами. Со временем они могут изнашиваться или приходить в негодность, поэтому части необходимо заменять – проводить ревизионное эндопротезирование.

    «В этом году в отделении ортопедии Мангистауской областной больницы начали заниматься не только первичным, но и ревизионным эндопротезированием. В нашем регионе это делаем только мы. В то время, как техника первичного эндопротезирования тазобедренного сустава уже давно стандартизирована во всем мире, ревизионное эндопротезирование является достаточно непредсказуемой операцией, требующей от врача творческого подхода и большого профессионализма», - сказал специалист.

    По его словам, техника ревизионного эндопротезирования сильно отличается от первичной установки эндопротеза.

    «Одна из причин – значительная потеря костной ткани вокруг первично установленного эндопротеза. Для фиксации компонентов эндопротеза может понадобиться забор кусочка кости пациента, например, из тазовой кости, и установка его взамен разрушенной. Ревизия коленного и тазобедренного сустава включает замену части или всего предыдущего имплантата новым эндопротезом», – отметил Жанибек Туймебаев.

    Он добавил, что в большинстве случаев операция эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава не требует ревизионного вмешательства, однако в некоторых случаях возникает необходимость в повторном хирургическом вмешательстве.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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