Новый вариант штамма омикрон «Цербер» выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 ноября под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз (с 453 до 725 случаев в неделю). Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью.

Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространения вируса среди населения.

В разрезе регионов за последний месяц в 3 регионах страны — Алматы, Астане и Карагандинской области, отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза.

Также в 5 регионах (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская области, г. Шымкент) с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 (Цербер) в 0,5%, в 99,5%-другие варианты штамма Омикрон.

В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.

По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астана и Шымкент поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

По рекомендации Минздрава, в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции.



