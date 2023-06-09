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    Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области

    9 Июня 2023, 21:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодые специалисты с непедагогическим высшим образованием смогут работать в сельских школах Карагандинской области. Для участия в проекте отобраны по конкурсу 49 человек, которые бесплатно пройдут переобучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Два месяца назад управление образование области заключило меморандум с общественным фондом Teach for Qazaqstan. О первых результатах сотрудничества рассказала руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова на своей странице в Facebook.

    «В рамках меморандума будут привлечены в сферу образования молодые специалисты с высшим непедагогическим образованием. Разработанные меры позволят переквалифицировать их и обеспечить дальнейшее сопровождение в течение контрактного периода. Представители фонда Teach for Qazaqstan провели встречи с коллективами школ из сельских регионов и малых городов. В результате определили 15 школ-партнеров, которые особенно нуждаются в педагогических кадрах. На конкурсной основе отобраны 49 молодых специалистов. После обучения и получения сертификата они будут трудоустроены в школах-партнёрах», - пояснила руководитель областного управления образования.


    По ее словам, участники проекта получат методическую помощь. Их будут курировать специалисты и коучи.

    Кроме того, курсы повышения квалификации организуют для руководителей школ, включенных в проект.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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