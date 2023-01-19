Новый способ госзакупок вводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что в Казахстане совершенствуется процесс государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все процедуры их проведения автоматизированы. Принят ряд законодательных мер, направленных на развитие конкуренции и упрощение процессов закупок», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Как отметил глава Минфина, по строительно-монтажным работам и проектированию закупки осуществляются с применением нового способа – конкурса с использованием рейтингово-бальной системы (заключено 513 договоров на сумму 166,6 млрд тенге).

Он исключает вмешательство конкурсной комиссии и предусматривает автоматическое определение победителя закупок на основе данных информационных систем (финансовая устойчивость, электронный депозитарий).

Также внедрен Электронный магазин, направленный на обеспечение прозрачности закупок. При этом, исключены 7, а также пересмотрены 8 оснований закупок из одного источника. Законодательно установлено требование о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом и предусмотрена персональная ответственность первого руководителя заказчика.

Указанные меры в прошлом году позволили сократить долю закупок из одного источника с 39% до 24%. Введены закупки в виде конкурса с использованием рамочных соглашений. В итоге сроки проведения закупок сокращены в 2 раза.

«В целях приобретения качественных товаров, работ и услуг с текущего года вводится новый способ закупки в виде конкурса с использованием стоимости жизненного цикла», - сообщил Ерулан Жамаубаев.



