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    Новый служебный транспорт получили сотрудники 29 ветеринарных станций Актюбинской области

    25 Ноября 2022, 17:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках дня работников сельского хозяйства ветеринарным станциям Актюбинской области были вручены ключи от новых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной обстановке ключи от новых 29 автомобилей марки «JAC S3» казахстанской сборки вручил аким области Ералы Тугжанов представителям ветеринарной службы.

    Служебный транспорт получат ветеринарные станции всех районов области и города Актобе, а также ветеринарные пункты.

    «Данная работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В этой связи в регионе принимаются меры по дооснащению и обновлению материально-технической базы ветеринарных станций и пунктов. На эти цели выделено 336 млн тенге», - отметил аким области, добавив, что укрепление материально-технической базы данной сферы не проводилось с 2013 года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Здравоохранение Транспорт Сельское хозяйство Ералы Тугжанов
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