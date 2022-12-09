Новый штамм коронавируса «Цербер» обнаружили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области обнаружен новый штамм коронавируса - «Цербер». Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Акмолинской области остается относительно стабильной. Однако по итогам последнего секвенирования коронавирусной инфекции исследовано порядка 40 положительных проб ПЦР-тестирования, из них в одной пробе выявлен подвид штамма «Омикрон» BQ.1.1 – «Цербер», который циркулирует на территории Казахстана.

В целом, в регионе отмечается рост случаев COVID-19 среди детей до 14 лет.

Так, в октябре заболело 13 детей, что составило 12,7 % от общего числа заболевших, в ноябре -12 детей (12,4%), в декабре 9 детей, удельный вес среди всех случаев составил 29%.

«За декабрь зарегистрировано 38 случаев COVID-19. За последнюю неделю отмечается рост на 4 случая. 95% симптомных, 5% бессимптомных. Наибольший процент заболевших приходится на лиц, не имеющих необходимого иммунитета - 76,9%, в том числе невакцинированных - 48,4%, не получивших своевременно ревакцинацию - 8,5%», - отметила А. Мусина.

Из заболевших в октябре 119 человек 57 (47,8%) не вакцинированы, 34 (54,8%) не получили своевременно ревакцинацию, то есть 91 (76,4%) не имеет достаточного иммунитета. Из заболевших в ноябре 99 человек 46 (46,4%) не вакцинированы, 29 (54,7%) не получили своевременно ревакцинацию, таким образом - 75 (75,7%) не имеет достаточного иммунитета. Из заболевших в декабре 38 человек 21 (55,2%) не вакцинирован, 10 (58,8%) не получили своевременно ревакцинацию, 31 (81,5%) не имеет достаточного иммунитета.

«На сегодня в области для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 63 койки, занятость на 7 декабря составила 3%. Всего госпитализированных трое, в том числе один ребенок и одна беременная женщина», - добавила спикер.

Главный госсанврач обратилась к акмолинцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, воздерживаться от посещения мест скопления людей и в качестве меры защиты в многолюдных местах носить маски.



