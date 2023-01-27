Новый сезон Лиг Жайдарман официально открыт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 30 января по 5 февраля 2023 года в Астане вновь соберутся тысячи молодых людей, увлекающихся игрой «Жайдарман». Ежегодно «Жайдарман» собирает сотни команд со всего Казахстана, это тысячи молодых людей. Для отбора нового сезона зарегистрировано более 350 команд со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт нового сезона игр Лиг Жайдарман «Маусымашар».

Такой интерес со стороны молодежи организаторы связывают с успешно проведенным прошлогодним сезоном, стартом новых проектов, повышающих уровень развлекательного казахскоязычного контента. «Жайдарману» в этом году исполняется 20 лет.

Начало сезона будет ознаменовано отборочными турнирами для всех главных республиканских лиг – Bala Jaidarman, Jaidarman Junior, Высшая Лига JCI, а также в региональные лиги, Лигу Астаны, открытую лигу Алматы и лигу Nomad.

Это уникальная атмосфера, непрерывный микс командных выступлений и ежедневных развлекательных мероприятий, непрерывный поток юмора и веселья, который зарядит творческую молодежь энергией на предстоящий сезон.

С расписанием игр «Маусымашар» можно ознакомиться здесь.





Фото: t.me/jaidarmanofficial