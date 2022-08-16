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    • Новый рекорд Исламиады установила казахстанская тяжелоатлетка

    16 Августа 2022 00:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тяжелоатлетка Айзада Муптильда выиграла золотую медаль V Игр исламской солидарности, которые в эти дни проходят в турецком городе Конья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

    «Исламские игры: сборная Казахстана по тяжелой атлетике поставила красивую точку в своих выступлениях!

    В завершающий день игр представительницы прекрасного пола завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали. Так, Айзада Муптильда, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, установила рекорд Исламских игр с результатом 116 кг (150-266). Закономерный итог — 3 золотые медали!

    В этом же весе Любовь Ковальчук, подняв в тотале 261 кг (114-147), завоевала полный комплект серебряных наград соревнований.

    В общей сложности, казахстанские мастера штанги завоевали 8 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовые медали», — сообщили в Дирекции.


    Фото: @drs_kz
    #Спорт #Турция
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