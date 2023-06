Новый рекорд Гиннесса установлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект под названием «Музыка мира» прошёл во Дворце мира и согласия в столице Казахстана. Музыкальная концертная программа «The most nationalities in an orchestra» организована в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и нацелена на установку мирового рекорда Гиннесса в номинации «Самый многонациональный оркестр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Концепция мероприятия подчеркивает политэтничность и толерантность нашего государства. Казахстан для всего мира – это страна, где проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий.

Участие в мероприятии принял Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев. Отметив уникальность и историческую важность проведения VII Съезда, Маулен Ашимбаев подчеркнул ключевую роль форума в продвижении межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

«Предстоящий Съезд станет историческим не только по количеству, но и по уровню участников – духовных лидеров. В Казахстан прибудет более 100 делегаций из 50 стран мира. Очень важно, что на Съезде будут подниматься вопросы, связанные с обеспечением мира, продвижением идеологии диалога и сотрудничества. Сегодня мы наблюдаем кризис в политическом мире. Лидерам сложно договариваться и приходить к компромиссным решениям. В этих условиях духовные лидеры показывают желание сотрудничать и поднимать вопросы, которые остро ощущаются во всех уголках планеты», – отметил Маулен Ашимбаев.

Поздравив организаторов и музыкантов с установлением рекорда Гиннесса, Председатель Сената подчеркнул, что настоящее искусство, и в частности музыка, не имеют границ и всегда призывают человечество к добру и миру.

«Культура и искусство имеют объединяющую силу для людей, независимо от их этнической принадлежности, религии или социального положения. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Символично, что такой рекорд установлен в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это знаменательное событие не только для нашей страны, но и для всего мира, особенно в это непростое время. Идеология концерта полностью соответствует идеологии VII Съезда - это диалог, сотрудничество и совместное решение самых актуальных вопросов современного мира», – отметил Маулен Ашимбаев.

В состав «самого многонационального оркестра» вошли представители 75 разных этносов. Все эти музыканты – лауреаты республиканских и международных конкурсов. В этот день на сцене Дворца мира и согласия прозвучали музыкальные композиции казахстанских авторов и мировые произведения в исполнении сборного оркестра Республики Казахстан, камерного хора Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева, танцевальных коллективов и других деятелей искусства.

Фото: senate.parlam.kz