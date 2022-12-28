Новый район Астаны будет называться Нура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании маслихата Астаны депутаты выбрали новое название нового района Астаны. Район на левобережье столицы будет называться Нура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 декабря 2022 года мы провели очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему названия. Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района. Вместе с представителями интеллигенции, учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня заседании ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы выбрали название Нура», - сказал на заседании маслихата глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Он отметил, что Нура – название реки, протекающей по территории Акмолинской и Карагандинской области. Название выбрано потому, что исторически реки Нура и Есиль часто упоминаются вместе, как, например, Инд и Ганг, Тигр и Евфрат, и другие. Другой вариант названия нового района столицы, рассмотренный ономастической комиссией – Караоткель - был отклонен в связи с тем, что лингвисты выразили сомнение по поводу написания этого слова.

«Мы вносим на рассмотрение приказ акима Астаны и решение маслихата «О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане», - добавил Сакен Есиркеп.

У депутатов вопросов не возникло, они поддержали название нового района Астаны, который будет называться Нура.



