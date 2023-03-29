Новый проект по микрокредитованию сельчан «Ауыл аманаты» запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиардов тенге для реализации еще свыше 1500 проектов. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-бытовых услуг населению.

«Они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено около 1 триллиона тенге. Проекты «Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл аманаты» должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государства выразил надежду на то, что прохождение в Мажилис партии «Ауыл» будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



