Новый проект по администрированию налогоплательщиков запустят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по запуску нового пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков «Визуальный осмотр» поделился Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пилот «Визуальный осмотр» (приказ министра финансов РК от 24 декабря 2020 года № 1232 «Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра и срока его реализации»). Пилот направлен на выявление нарушений налогового законодательства без проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер ответственности», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он рассказал об ожидаемом эффекте от реализации пилота.

«Внедрение визуального осмотра облегчит мониторинг соблюдения норм налогового законодательства на основе сведений, полученных по результатам визуального осмотра», - отметил Премьер.

«Также важным моментом функционирования данной формы контроля будет исключение коррупционной составляющей, поскольку средства фотовидеофиксации не будут позволять вносить корректировку в отснятый материал. В настоящее время данный пилот на стадии запуска», - заключил Аскар Мамин.