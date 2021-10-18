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    Новый проект по администрированию налогоплательщиков запустят в РК

    18 Октября 2021, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по запуску нового пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков «Визуальный осмотр» поделился Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пилот «Визуальный осмотр» (приказ министра финансов РК от 24 декабря 2020 года № 1232 «Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра и срока его реализации»). Пилот направлен на выявление нарушений налогового законодательства без проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер ответственности», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он рассказал об ожидаемом эффекте от реализации пилота.

    «Внедрение визуального осмотра облегчит мониторинг соблюдения норм налогового законодательства на основе сведений, полученных по результатам визуального осмотра», - отметил Премьер.

    «Также важным моментом функционирования данной формы контроля будет исключение коррупционной составляющей, поскольку средства фотовидеофиксации не будут позволять вносить корректировку в отснятый материал. В настоящее время данный пилот на стадии запуска», - заключил Аскар Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Коррупция Налоги Борьба с коррупцией Аскар Мамин
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