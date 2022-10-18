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    Новый премьер-министр избран в Швеции

    18 Октября 2022, 02:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новым премьер-министром Швеции стал Улоф Кристерссон. Парламент с перевесом всего в три голоса одобрил кандидатуру лидера Умеренной коалиционной партии. Ожидается, что уже во вторник он представит министров своего кабинета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На выборах, состоявшихся в сентябре, с небольшим преимуществом победили представители правого крыла. В итоге удалось создать правящую коалицию, в которую вошли также Шведские демократы — эту партию называют праворадикальной и националистической.

    Формального парламентского большинства у коалиции нет, но шведские законы позволяют правительству функционировать и в таком случае.

    В сентябре в Швеции прошли парламентские выборы: граждане страны избрали 349 депутатов однопалатного Риксдага.

    Фото: Janerik Henriksson
    Мировые новости Швеция
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