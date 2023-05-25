Новый порядок рассмотрения дел в апелляции заработает с 1 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов заявил о том, что по республике основная нагрузка приходится на прокуратуры районного звена. По его словам, 90% судебных процессов по стране проходят с их участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На форуме государственных обвинителей Генеральный прокурор Берик Асылов высказался о причинах, которые сказываются на качестве работы гособвинителей. Прежде всего, это нехватка кадров.

«По республике основная нагрузка приходится на прокуратуры районного звена. 90% судебных процессов проходит с их участием. В ряде регионов на 2-3 судей приходится по одному гособвинителю. При этом, перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, расширяется. С 1 июля заработает новый порядок рассмотрения дел в апелляции. Нагрузка на гособвинителей будет только расти. Решить эту проблему могло бы увеличение штата процессуальных прокуроров. Мы выработали этот институт. Они доказали свою эффективность, участвуя по громким и резонансным делам», - сказал на форуме Берик Асылов.

Генеральный прокурор также добавил, что так называемый «сквозной принцип», когда прокурор сопровождает и знает дело с самого его начала и до вынесения приговора, показал свою состоятельность.

Отметим, что по протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных.

В Генеральной прокуратуре проходит республиканский форум гособвинителей. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Верховного и Конституционного судов, Республиканской коллегии адвокатов, ученые-юристы и сотрудники региональных прокуратур.



