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    Новый порядок рассмотрения дел в апелляции заработает с 1 июля

    25 Мая 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов заявил о том, что по республике основная нагрузка приходится на прокуратуры районного звена. По его словам, 90% судебных процессов по стране проходят с их участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На форуме государственных обвинителей Генеральный прокурор Берик Асылов высказался о причинах, которые сказываются на качестве работы гособвинителей. Прежде всего, это нехватка кадров.

    «По республике основная нагрузка приходится на прокуратуры районного звена. 90% судебных процессов проходит с их участием. В ряде регионов на 2-3 судей приходится по одному гособвинителю. При этом, перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, расширяется. С 1 июля заработает новый порядок рассмотрения дел в апелляции. Нагрузка на гособвинителей будет только расти. Решить эту проблему могло бы увеличение штата процессуальных прокуроров. Мы выработали этот институт. Они доказали свою эффективность, участвуя по громким и резонансным делам», - сказал на форуме Берик Асылов.

    Генеральный прокурор также добавил, что так называемый «сквозной принцип», когда прокурор сопровождает и знает дело с самого его начала и до вынесения приговора, показал свою состоятельность.

    Отметим, что по протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных.

    В Генеральной прокуратуре проходит республиканский форум гособвинителей. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Верховного и Конституционного судов, Республиканской коллегии адвокатов, ученые-юристы и сотрудники региональных прокуратур.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура
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