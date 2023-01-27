Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата рассмотрен в Правительстве

    27 Января 2023, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств.

    Также рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.

    На заседании выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.

    По итогам обсуждения Советом поручено доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока Правительства для его дальнейшей реализации.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Алихан Смаилов Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане могут снять с продажи игрушки Хагги Вагги
    Премьер-Министр РК поручил заменить устаревающие спутники ДЗЗ на новые
    500 сбоев зафиксировано в инфосистемах госорганов в 2022 году
    Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    3 Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров