Новый пакет мер по поддержке МСБ подготовили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года Высшим советом при Президенте по реформам приняты 2 пакета срочных мер по поддержке экономики.

В январе текущего года утверждены срочные реформы по стимулированию инвестиций и росту экономики, включающие меры налогового стимулирования, дерегулирования, расширения льготного финансирования МСБ», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина рассказал, что в феврале текущего года приняты дополнительные меры по поддержке предпринимательства. Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заключено Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

«Для определения конкретных потребностей и актуальных вопросов бизнеса, НПП «Атамекен» проведён опрос более 50 тыс. субъектов предпринимательства, на основании которого подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ в рамках актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год», - отметил Аскар Мамин.

В заключение Глава Кабмина добавил, что благодаря совместной работе с депутатами Парламента, были оперативно разработаны и приняты все необходимые изменения в законодательство.



