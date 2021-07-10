Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Новый пакет мер по поддержке МСБ подготовили в Казахстане

    10 Июля 2021, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года Высшим советом при Президенте по реформам приняты 2 пакета срочных мер по поддержке экономики.

    В январе текущего года утверждены срочные реформы по стимулированию инвестиций и росту экономики, включающие меры налогового стимулирования, дерегулирования, расширения льготного финансирования МСБ», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина рассказал, что в феврале текущего года приняты дополнительные меры по поддержке предпринимательства. Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заключено Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

    «Для определения конкретных потребностей и актуальных вопросов бизнеса, НПП «Атамекен» проведён опрос более 50 тыс. субъектов предпринимательства, на основании которого подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ в рамках актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год», - отметил Аскар Мамин.

    В заключение Глава Кабмина добавил, что благодаря совместной работе с депутатами Парламента, были оперативно разработаны и приняты все необходимые изменения в законодательство.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Экономика Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами