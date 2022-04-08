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    Новый пакет антироссийских санкций одобрили послы стран ЕС

    8 Апреля 2022, 10:32

    ПАРИЖ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. Соответствующее решение было опубликовано в четверг в Twitter на странице французского председательства в ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, - отмечается в заявлении. - В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров».

    Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивается в €10 млрд , тогда как ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» коснутся товаров на сумму €5,5 млрд. Кроме того, судам под российским флагом будет запрещен заход в порты европейских стран, а транспортные компании из РФ и Белоруссии больше не смогут осуществлять деятельность на территории ЕС.

    Отдельно в заявлении прописаны новые ограничения в отношении российских предпринимателей и «деятелей пропаганды». Также санкции будут расширены в отношении сотрудников служб безопасности, военных и предприятий в промышленном и технологическом секторах, связанных со специальной военной операцией ВС РФ на Украине.

    «Данный пакет мер будет принят Советом ЕС в рамках письменной процедуры и должен быть опубликован завтра (8 апреля - прим. ТАСС) в «Официальном журнале ЕС», - говорится в сообщении.

    Днем ранее сообщалось, что нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Евросоюз Мировые новости
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