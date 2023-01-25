Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане

    25 Января 2023, 08:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний.

    Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО «Евразийская группа») в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

    На совещании рассмотрели вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.

    Премьер-Министр отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

    Также обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.

    В совещании приняли участие руководители Министерств финансов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, компании ERG.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов Топливо Уголь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы приняли сверхординарные меры - Даниал Ахметов о работах на горевшей ТЭЦ в Риддере
    Более 113 млн тонн угля добыто в Казахстане в 2022 году
    В Костанае устраняют порывы на теплосетях: от тепла временно отключат свыше 20 домов
    Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    4 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
    5 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
    Новости партнеров