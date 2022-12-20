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    Новый механизм льготного микрокредитования молодых бизнесменов разработан в РК

    20 Декабря 2022, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года в целях реализации поручения Главы государства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы будет внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Микрокредиты будут предоставляться на конкурсной основе для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством, в том числе осуществляющих деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг, по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена) и другие.

    Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

    Срок кредитования составляет до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до семи лет.

    Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

    В целом для реализации данного механизма микрокредитования молодежи в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 млрд тенге, что позволит обеспечить льготным микрокредитованием более 5,7 тысячи молодых граждан.
    Банки Бизнес Минтруда РК Экономика Занятость Молодежь
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