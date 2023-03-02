Новый максимум по числу суицидов среди школьников зафиксировали в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордной отметки в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По сравнению с годом ранее число самоубийств выросло на 39, достигнут отметки в 512 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, самоубийства среди подростков в возрасте 19 лет и младше, включая тех, кто учится в школах, чаще всего связаны с опасениями по поводу неуспеваемости в учебе, плохими карьерными перспективами и стрессом из-за вступительных экзаменов в школу и университет.

Из общего числа зафиксированных самоубийств 17 приходятся на учеников начальных классов, 143 – на учеников средних классов и 352 – на учеников старших классов. Самоубийства среди подростков мужского пола гораздо выше, чем среди женского.

Ученикам начальной школы в Японии считаются дети в возрасте от 6 до 12 лет.

По данным министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, показатель 2022 года стал самым высоким с тех пор, как в 1980 году стали доступны данные.

Министерство собрало данные на основе статистики национального полицейского агентства и министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Больше всего самоубийств среди подростков произошло в июне прошлого года (60 случаев), 57 случаев было зафиксировано в сентябре и 47 - в марте.

В связи с тем, что учащиеся беспокоятся об оценках и перспективах карьерного роста в конце учебного года, который в Японии приходится на март, министерство образования призвало школы предоставлять ученикам адекватную профориентацию и быть бдительными при выявлении учащихся с признаками стресса.

Поскольку число самоубийств среди старшеклассников было выше, министерство также попросило государственные средние школы провести опрос, чтобы понять, что те делают для предотвращения самоубийств и как они реагируют в случае их совершения.



