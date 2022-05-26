Новый Казахстан нацелен на взаимовыгодное сотрудничество со странами ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов выступил на первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дальнейшее развитие ЕАЭС должно акцентироваться, по нашему мнению, на реализации совместных проектов между крупным и средним бизнесом, но нам не нужно забывать и о малом бизнесе. Курс Нового Казахстана – это взаимовыгодное сотрудничество с партнерами из стран Союза, снятие сохраняющихся ограничений для развития, как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества», – сказал Р.Баталов.

По его мнению, сложившаяся ситуация в экономике стран ЕАЭС не похожа на прежние кризисы. Проблемы в экономике стран ЕАЭС связаны не столько с логистическими проблемами, сколько с технологическими цепочками. Поэтому необходимо вырабатывать новые бизнес-связи. Ключевая для многих отраслей промышленности проблема – зависимость от иностранных комплектующих и оборудования – сохранится в ближайшей перспективе.

Р.Баталов отметил, что происходит серьезное удорожание европейских компонентов, завозимых для производства сырья. При этом готовых решений по импортозамещению внутри ЕАЭС по таким компонентам на ближайшее время нет. Поэтому необходимо проработать пути альтернативных поставок, в некоторых случаях возможна перестройка на другие комплектующие, для чего нужно кооперироваться с поставщиками из Китая, Турции, стран СНГ. По большому количеству комплектующих и материалов нужно рассматривать возможность внутреннего производства в ЕАЭС.



