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      Северо-Казахстанская область

    Новый глава департамента по регулированию естественных монополий назначен в СКО

    11 Февраля 2022, 14:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Асан Дарбаев представил нового руководителя департамента по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Комитета, должность занял Дамир Токтамысов, который до настоящего времени работал руководителей управления регулирования в сфере теплоснабжения в центральном аппарате ведомства.

    Председатель КРЕМ напомнил о проблемах, с которыми сталкивается население Петропавловска в нынешнем отопительном периоде.

    «За этот отопительный период произошло несколько аварий в ТЭЦ-2, из-за чего жители города вынуждены были терпеть холод в своих квартирах. Счета за тепловые потери ежемесячно приходят жителям региона, но на сегодня идет судопроизводство по данному вопросу, это отдельная тема», - сказал А. Дарбаев.

    Он дал поручения новому руководителю областного департамента разобраться с проблемами, связанными с перебоями в теплоснабжении региона и правомерностью начислений потребителям расходов за тепловые потери. А. Дарбаев отметил, что нужно найти возможность вернуть деньги населению за некачественное теплоснабжение и за расходы по тепловым потерям, которые жители успели оплатить за последние месяцы этого отопительного периода.

    Напомним, предыдущего руководителя департамента по регулированию естественных монополий Абая Балабекова уволили после рассмотрения дисциплинарного дела в отношении него на Совете по этике. Отмечалось, что чиновник появился в нетрезвом состоянии в общественном месте, а годом ранее был лишен прав за нетрезвую езду.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Назначения Цены и тарифы Отопительный сезон
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