Новый формат выборов-2023: обзор мнений за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый формат внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней является показателем демократизации политической системы в Казахстане. Что об этом говорят политологи и эксперты, читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Парламент станет разнообразным в плане политической структуризации

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев отмечает, что в этом году выборы будут проходить по системе мажоритарно-пропорционального представительства.

«А это и есть показатель демократизации политической системы, ее модернизации. Это стабилизирующий фактор для казахстанской политики, для ее многопартийности. Возможно, что Парламент будет более разнообразен в плане политической структуризации. Это также важная интрига этих выборов, то есть была доминирующая партия и остальные две партии, которые играли роль стабилизатора левого и правого крыла. Как сейчас этот партийный ландшафт будет отражен в Парламенте – уже менее предсказуемое явление», - пояснил эксперт.

Политолог считает, что новый формат выборов поспособствует явке избирателей.

«Власти будут стараться, чтобы кампания прошла четко, без сбоев, чтоб техническое оснащение имело высокий уровень, чтобы у избирателей были комфортные условия. Не секрет, что где-то 4-5 бюллетеней будут выданы на руки, здесь очень важно, чтобы избиратели не запутались. Поэтому организационная подготовка очень важна», - сказал Эдуард Полетаев.

Кто будет лидировать на предстоящих выборах

Политолог Данияр Ашимбаев дал прогноз по предстоящим выборам в Мажилис Парламента РК

«Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис, на данный момент, дать сложно. Под прежним брендом и с прежним руководством идет на выборы только партия «Ак жол». Партия AMANAT на прежних выборах называлась «Нур Отан», у нее сменились название, руководство и актив. Народная партия Казахстана сменила руководство, серия скандалов сильно ударила по репутации партии. Плюс появились две новые партии, которые были созданы, буквально, в канун выборов. Пока еще сложно оценить, какая у них будет предвыборная стратегия, какой будет актив. Опубликованные ими списки кандидатов, я бы сказал, слишком эклектичны», – сказал Данияр Ашимбаев.

Эксперт отметил, что, по его мнению, с учетом опыта, организованности, ресурсной базы, наиболее вероятной представляется победа партии AMANAT. На второе место, по мнению политолога, претендует партия «Ак жол», поскольку она последовательна, а также имеет узнаваемый актив. Также среди лидеров Данияр Ашимбаев назвал партию «Ауыл», Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию.

Конкурентность на выборах будет высокой

Руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров считает, что участие новых партий и самовыдвиженцев обеспечит высокую конкурентность на выборах.

«Предстоящие выборы являются внеочередными, и состоятся уже в ближайшее время для реализации новых правил политической системы. Политические реформы значительно изменили условия проведения выборов. Например, политические партии должны набрать 5% голосов избирателей, чтобы пройти в Мажилис. Это кажется некой скидкой для партий. Однако появились новые партии, некоторые партии провели ребрендинг, появились новые руководители», - отметил эксперт КИСИ.

По его словам, отличительная особенность предстоящих выборов – избрание ряда депутатов по мажоритарной системе. Могут выдвигаться не только члены партий, но и представители организаций, также могут избираться путем самовыдвижения.

«Участие новых партий и самовыдвиженцев обеспечит высокую конкурентность на выборах. Будет конкуренция между различными проектами и идеями. Партии и самовыдвиженцы будут бороться за голоса избирателей. Они будут предлагать пути решения насущных проблем. Это и станет предвыборной основной активностью», - сказал Ермек Токтаров.

Досрочные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все 7 зарегистрированных политический партий страны допущены к участию в выборах.



