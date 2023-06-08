Новый фонд поможет 15-20 казахстанским семьям бесплатно пройти процедуру ЭКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане открылся Фонд «Мариям», который будет помогать бесплодным родителям, не подпадающим под государственные квоты, пройти процедуру ЭКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация состоялась при поддержке Центра репродуктивной медицины «Экомед и телеканала «Jibek Joly».

В рамках фонда «Хочу стать мамой» проект выйдет в эфире телеканала «Jibek Joly», и 6 семей получат возможность завести посредством ЭКО ребенка под наблюдением фонда.

Основатель Фонда, известная телеведущая и журналист Ляйля Султанкызы, рассказала о том, как зародилась идея создать такой фонд.

«Я сама хотела забеременеть и два года ходила в эко-центр – после двоих сыновей хотела дочку. Все началось именно там, потому что я видела слезы мужчин, женщин, их печаль и боль. После этого, я предложила «Экомед» помочь одной семье, в итоге мы помогли нескольким семьям бесплатно сделать процедуру. Мне помогли мои друзья-спонсоры. Со временем мне поступило уже около тысячи заявок. Это заявки от семей, которые не могут получить государственную квоту по тем или иным причинам», - сказала Ляйля Султанкызы в интервью журналистам.

По ее словам, неожиданно желающих помочь соотечественникам оказалось немало.

«Очень многие люди хотели помочь, отправить деньги и начали связываться со мной. Но, к сожалению, мы не можем принять деньги, «Экомед» не может напрямую по 5 тысяч собирать. И мы решили совместно с центром «Экомед» открыть фонд, чтобы любой человек мог помочь этим женщинам. Количество с каждым годом увеличивается, к сожалению, и бесплодие увеличивается у молодежи в том числе. Главная моя задача – придать огласку этой теме, потому что на данный момент это действительно большая проблема. Многие не могут говорить об этом, стыдятся признаться, другие не знают, куда обратиться и к кому. Поэтому, мы пошагово инструктируем. У нас много консультативных работ, которые мы проводим абсолютно бесплатно. В этом году мы планируем помочь 15-20 семьям, провести ЭКО бесплатно», - сообщила Л. Султанкызы.

Она рассказала об условиях предоставления услуг фондом.

«Если есть определенные побочные заболевания, то процедура обходится в размере более 2 млн тенге на одного человека. Минимум млн. фонду помогают очень многие компании, бизнесмены, некоторые из которых не хотят, чтобы о них знали. Бывает так, что одни семьи помогают другим семьям, как это ни удивительно. Говорят так: у моего брата есть такая проблема, у родственников. Некоторые семьи не имеют детей и помогают другим. Быть может, люди через такую благотворительность сами хотят приобрести это счастье», - добавила основатель фонда.

Специальное предложение отправил Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев:

«Этот фонд призван помочь семьям, которые мечтают иметь детей. Это одна из самых актуальных проблем в нашем обществе. Поэтому Ваша инициатива в этом направлении и открытие фонда – это поступок, достойный поддержки. Особенно это смелый и важный шаг в наше время, когда цены на такие ценности, как доброта и милосердие выросли. Есть народная поговорка «Балалы үй – базар». И на самом деле, звонкий серебряный смех младенца дарит человеку особую радость. Тем не менее, немало семей, которые не могут позволить себе такую радость. Мы знаем, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева была запущена программа «Ансаган саби», и сегодня в рамках этой инициативы многие семьи получили детей и получили счастье. Созданный Вами фонд является продолжением такого доброго дела. Такие проекты также способствуют росту населения в стране. Надеюсь, что в ближайшее время фонд поддержит наших граждан и поможет появлению на свет многих малышей! Удачи Вам на этом пути! Пусть, каждому родителю посчастливится родить ребенка! Пусть население Казахстана растет!»

В рамках презентации также выступил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник.

«В стране на учете стоит 20 тыс бесплодных женщин и 4 тыс мужчин. В Кодексе о здоровье есть статья 146 которая гарантирует бесплодным парам через ОСМС, через ФОМС бесплатно услугу «Экстракорпоральное оплодотворение». Осенью 2020 года Глава государства поручил Правительству разработать программу по ЭКО, и было выделено в 7 раз больше денег на эту госпрограмму. На сегодняшний день сумма, выделяемая на ЭКО, составляет порядка 7,5 млрд тенге. В течение года порядка 7 тысяч женщин смогут пройти за счет ФОМС эту услугу», - отметил он.