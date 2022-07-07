Новый этап вакцинации против коронавируса стартует в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новая кампания вакцинации против коронавируса будет развернута в Бельгии в сентябре текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передает фламандский телеканал VRT , основной фокус вакцинации будет нацелен на лиц старше 50 лет, медицинских работников и уязвимые группы населения.

Органы здравоохранения Бельгии решили, что новая кампания по борьбе с коронавирусом начнется после летних каникул. Указанной категории жителей Бельгии будет предложено получить «бустерный» укол.

Другим гражданам будет рекомендовано добровольно принять вакцину. Цель состоит в том, чтобы быть готовым к возможной очередной волне коронавируса осенью и/или зимой.

Пандемия еще не закончилась, считает Дирк Рамакерс из бельгийской «Целевой группы по вакцинации».

«На данный момент мы находимся в седьмой волне, и количество госпитализаций растет. Показатели по лицам, принимающим курсы интенсивной терапии, также растут. В то же время следующая осень и зима также могут вызвать новый всплеск», - считает бельгийский специалист.

Д.Рамакерс подчеркивает важность новой кампании вакцинации.

«Новая кампания вакцинации - это важная линия обороны. Министры здравоохранения бельгийских регионов последовали рекомендациям медицинских экспертов Высшего совета здравоохранения», - отмечает он.

Федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбрук, фламандский социалист, заявил, что осенняя кампания вакцинации будет масштабной, в ней примут участие не менее 4,7 млн граждан, считая только тех, кто будет приглашен автоматически. Это почти половина всего населения Бельгии в 11,58 млн человек.

Фото: vrt.be