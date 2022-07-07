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    Новый этап вакцинации против коронавируса стартует в Бельгии

    7 Июля 2022, 10:58

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новая кампания вакцинации против коронавируса будет развернута в Бельгии в сентябре текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передает фламандский телеканал VRT , основной фокус вакцинации будет нацелен на лиц старше 50 лет, медицинских работников и уязвимые группы населения.

    Органы здравоохранения Бельгии решили, что новая кампания по борьбе с коронавирусом начнется после летних каникул. Указанной категории жителей Бельгии будет предложено получить «бустерный» укол.

    Другим гражданам будет рекомендовано добровольно принять вакцину. Цель состоит в том, чтобы быть готовым к возможной очередной волне коронавируса осенью и/или зимой.

    Пандемия еще не закончилась, считает Дирк Рамакерс из бельгийской «Целевой группы по вакцинации».

    «На данный момент мы находимся в седьмой волне, и количество госпитализаций растет. Показатели по лицам, принимающим курсы интенсивной терапии, также растут. В то же время следующая осень и зима также могут вызвать новый всплеск», - считает бельгийский специалист.

    Д.Рамакерс подчеркивает важность новой кампании вакцинации.

    «Новая кампания вакцинации - это важная линия обороны. Министры здравоохранения бельгийских регионов последовали рекомендациям медицинских экспертов Высшего совета здравоохранения», - отмечает он.

    Федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбрук, фламандский социалист, заявил, что осенняя кампания вакцинации будет масштабной, в ней примут участие не менее 4,7 млн граждан, считая только тех, кто будет приглашен автоматически. Это почти половина всего населения Бельгии в 11,58 млн человек.

    Фото: vrt.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Европа Мировые новости
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