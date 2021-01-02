Новый Экологический кодекс будет развивать «зеленое» финансирование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Экологический кодекс будет развивать и «зеленое» финансирование. Это позволит стимулировать в Казахстане проекты по снижению уровня загрязнения окружающей среды и в целом улучшению экологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ».

«Администрацией Международного финансового центра «Астана» инициированы предложения в Экологический кодекс Казахстана. Так, внесены понятия «зеленое финансирование», «зеленые» проекты», «таксономия» (единая система классификации «зеленых» проектов), «зеленые» облигации» и «зеленые» кредиты», сообщила советник Центра зеленых финансов МФЦА Асель Нурахметова.

Также, по ее словам, сделаны поправки в сопутствующее законодательство, в том числе в Предпринимательский кодекс, которые конкретизируют меры экономического стимулирования бизнеса в использовании инструментов зеленого финансирования.

В частности, отметила А. Нурахметова, будет использован механизм субсидирования купонной ставки для зеленых облигаций и процентной ставки для зеленых кредитов через государственную программу «Дорожная карта бизнеса-2025». Она предусматривает субсидирование до 50% ставок по кредитам и облигациям.

«Таким образом, приняты меры по увеличению государственной поддержки «зеленых» проектов. Ожидается, что их доля вырастет до 5% в 2021 году с дальнейшим ростом до 9% в течение ближайших 5-ти лет», - отметила А. Нурахметова.

Для полноценной реализации данного механизма Центром зеленых финансов МФЦА на основе международных стандартов и принципов была разработана так называя «зеленая» таксономия». Далее совместно с Международным центром зеленых технологий этот единый классификатор «зеленых» проектов был доработан, прописаны все необходимые требования с учетом казахстанской специфики, в том числе экологических и экономических показателей страны. Теперь в республике есть свой классификатор «зеленых» проектов, который будет использоваться далее для применения мер экономического стимулирования «зеленых» облигаций и кредитов.

Отметим, что разработка «зеленой» таксономии Казахстана была необходима для более детальной конкретизации «зеленых» проектов, определения их содержания и степени «зелености». В обсуждении этого вопроса принимали участие как представители МФЦА, так и другие эксперты, в том числе Проектного офиса Правительства РК, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также министерств энергетики, финансов, национальной экономики, Национального банка РК, акимата Нур-Султана, международных финансовых институтов, неправительственного, научно-исследовательского и финансового сообщества.

Кроме того, ранее Биржей МФЦА были приняты Правила по выпуску «зеленых» облигаций. Они определяют категории «зеленых» проектов, соответствие которым является требованием к эмитенту «зеленых» облигаций при получении допуска к обращению на бирже и раскрытии информации. Данная категоризация основана на международных Принципах зеленых облигаций и Таксономии климатических облигаций, приведенной в Стандарте ClimateBondsInitiative.

Как известно, на днях принятый Парламентом РК новый Экокодекс подписан сегодня, 2 января 2021 года, Президентом РК. Его разработкой занималось Минэкологии совместно с другими ведомствами и организациями, экспертным сообществом и общественностью. В кодекс внесены важные изменения, которые должны значительно улучшить ситуацию с охраной окружающей среды в Казахстане. Среди таких мер можно назвать внедрение принципа «загрязнитель платит», переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий, а также обязательное получение комплексного экологического разрешения для вновь вводимых предприятий. Особое внимание уделено также механизмам минимизации отходов, в том числе по обязательной установке GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте в рамках борьбы со стихийными свалками и др.

Фото: strategy2050.kz