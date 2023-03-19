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    Новый дом культуры открыли в одном из районов Атырауской области

    19 Марта 2023, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаталапском сельском округе Курмангазинского района Атырауской области введен в эксплуатацию новый дом культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От всей души поздравляю вас с Наурыз мейрамы! В преддверии этого праздника мы сегодня открываем двери нового дома культуры в селе Жанаталап. Здесь будут проходить различные культурные мероприятия. Уверен, что дом культуры всегда будет наполнен взрослыми и детьми, будет способствовать развитию духовной жизни не только одного села, но и всего района», - сказал на церемонии открытия аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.
    В здании, построенном в соответствии с современными требованиями, есть зрительный зал на 300 мест, библиотека, зал для кружка хореографии, комнаты для репетиций, гримерная, столовая, методические кабинеты.

    Здание украшено трафаретом из фотографий Хиуаз Доспановой и Курмангазы Сагырбаева. Работы по строительству дома культуры начались в апреле прошлого года. Работу здесь получат 12 человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Строительство
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