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    Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

    9 Июня 2023, 21:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы будет запущен новый автобусный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности мегаполиса.

    В связи с обращением жителей на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым в Турксибском районе с 12 июня будет запущен новый маршрут №9, который соединит мкр. Жас Канат с пр. Райымбека.

    Маршрут будет курсировать от остановочного пункта станции метро «Райымбек батыр» по проспекту Назарбаева, далее по проспекту Райымбека - ул. Суюнбая, далее по ул. Хмельницкого до микрорайона Жас Канат. Далее маршрут разворачивается и едет в обратном направлении.

    На линии будут курсировать 8 автобусов с интервалом 8 минут.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Транспорт Авто
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