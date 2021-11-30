Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новый авиарейс Нур-Султан – Екатеринбург запускает QAZAQ AIR

    30 Ноября 2021, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR начнет выполнять новый рейс Нур-Султан – Екатеринбург – Нур-Султан с 27 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «Нур-Султан – Екатеринбург 2 раза в неделю (понедельник и четверг). Стоимость билетов от 49 438 тенге. Включена ручная кладь 5 кг и багаж 23 кг на каждого пассажира. Билеты в продаже уже сейчас», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Расписание в понедельник (время местное)

    Нур-Султан (19:00) – Екатеринбург (20:00)

    Екатеринбург (21:00) – Нур-Султан (00:00)

    Расписание в четверг (время местное)

    Нур-Султан (07:05) – Екатеринбург (08:25)

    Екатеринбург (09:25) – Нур-Султан (12:30)

    «Регистрация на международные рейсы открывается за 3 часа до вылета. Первичную проверку результатов ПЦР-теста (отрицательный результат и срок действия справки) осуществляют сотрудники на стойке регистрации. В случае отсутствия действующей согласно срокам справки, с отрицательным результатом ПЦР-теста авиакомпания сохраняет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

    Также каждому пассажиру, вылетающему в Россию необходимо установить мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» заблаговременно и проверять доступные лаборатории. Приложение доступно для iOS и Android», - напомнили в авиакомпании.

    Также разъяснен порядок въезда в Казахстан.

    «Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19 (сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы). Не требуется предоставление cправки об отрицательном тесте на детей в возрасте до 5 лет при наличии cправки у сопровождающих их лиц. В случае отсутствия справки пассажиры на авиарейс не допускаются.

    Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, при наличии документального подтверждения, могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на COVID-19 при вылете в Казахстан», - сообщили в авиакомпании.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Транспорт Россия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай