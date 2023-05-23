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    Новый аппарат для отслеживания состояний матери и плода появился в Астане

    23 Мая 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году впервые в Казахстан завезен новый современный аппарат для диагностики плода и матери. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В акушерский блок «Городской многопрофильной больницы №2» приобретено новое оборудование - фетальный интранатальный монитор Sonicaid Team 3 производства Великобритании, в количестве 10 штук.

    Этот медицинский прибор, который позволяет отслеживать состояние матери и плода во время беременности, в период раскрытия и изгнания плода. Методика основана на одновременной регистрации частоты сердечных сокращений плода и маточных сокращений. Благодаря поддержке большого количества функций модель Team 3 позволяет эффективно отслеживать частоту сердечных сокращений плода с помощью высокочувствительных датчиков и уникальной цифровой системы обработки данных. Мониторинг возможен для будущих матерей с любыми значениями индекса массы тела - от самого низкого до самого высокого, и на всех этапах анте- и интранатального периода», - отметили в управлении здравоохранения.

    Также в ведомстве сообщили, что в 2020-2022 годы изношенность медицинской техники в столице сократилась с 22,5% до 14,6%, а оснащенность увеличилась с 89,8% до 95,5%.

    «Среди них есть УЗИ-аппараты, компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, передвижные флюорографические комплексы, цифровые рентгенографические системы и другие. Дополнительно приобретено 51 автотранспортное средство для ПМСП. Также было закуплено за счет республиканского бюджета 55 автомашин скорой помощи», - сообщили в управлении.

    В начале года в столичных поликлиниках №4, 5 и 10 в пилотном режиме были запущены отделения неотложной помощи.

    «Основная цель – снизить нагрузку на медицинских работников в стационарах и увеличить доступность экстренной медицинской помощи населению. Результат работы отделений за 3 месяца, открытых в пилотном режиме, был высоким. Значительно сократилось количество обращений в приемные покои стационаров, снизилась нагрузка. Отделения работают еще в городских поликлиниках №6, 7, 9», - отметили в ведомстве.

    В открытых отделениях неотложной помощи пилотных организаций ПМСП могут обслуживать 4-ую категорию вызовов СМП, обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни, острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки, легкие травмы - неглубокие раны, ожоги 1-2 степени и т.д., Таким образом в ОНП проводятся осмотры узких специалистов, большинство лабораторных и инструментальных методов исследования.

    Еще одним новшеством в медицинской сфере Астаны является система «Alaqan».

    «Система основана на распознавании рисунка вен, позволяет оптимизировать процесс управления кадрами организации, учета рабочего времени, а также повышает дисциплину и работу сотрудников. Значительным преимуществом системы является гигиеничность, и в процессе использования нет необходимости прикасаться к оборудованию.

    Принцип работы очень прост для пользователя. Устройство считывает изображение рисунка вен человека с помощью направления на ладонь инфракрасного луча и сравнивает с шаблоном вен, хранящимся в защищенной базе данных в виде хэша. Все преимущества делают эту технологию отличным решением для контроля доступов и интеграции с учетными системами предприятия. На примере ГМБ №2 и МГБ №1 мы уже видим положительный эффект от реализации этой системы и планируем внедрить его во всех городских медицинских организациях города», - добавили в столичном управлении.

    Ранее сообщалось о том, как решаются вопросы обеспечения качественной медицинской помощью и какие медицинские объекты построят в ближайшее время в Астане.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Здравоохранение
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