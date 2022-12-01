Новый аким назначен в СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Петропавловск, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области, сообщает Telegram-канал Правительства.
Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Руслана Анбаева и Айдарбека Сапарова.
По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру А.Сапарова, 35 депутатов отдали голос за Р.Анбаева.
Айдарбек Сапаров – уроженец Северо-Казахстанской области. 56 лет.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «зооинженер», «бакалавр государственного управления». Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат».
Трудовой путь начал с бухгалтера совхоза. В разные годы работал в Продкорпорации, начальником областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК.
Был акимом двух районов Северо-Казахстанской области: Шал акына и М.Жумабаева.
С 2010-го по 2011-й годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.
Затем до 2019-го года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области.
До настоящего времени был первым вице-министром Министерства сельского хозяйства РК.
Предыдущий аким области Кумар Аксакалов возглавлял регион с марта 2017-го года.
1 декабря 2022 г. Указом Главы государства назначен акимом Северо-Казахстанской области.
Фото: gov.kz