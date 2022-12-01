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      Северо-Казахстанская область

    Новый аким назначен в СКО

    1 Декабря 2022, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Петропавловск, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области, сообщает Telegram-канал Правительства.

    Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Руслана Анбаева и Айдарбека Сапарова.

    По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру А.Сапарова, 35 депутатов отдали голос за Р.Анбаева.

    Айдарбек Сапаров – уроженец Северо-Казахстанской области. 56 лет.

    Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «зооинженер», «бакалавр государственного управления». Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат».

    Трудовой путь начал с бухгалтера совхоза. В разные годы работал в Продкорпорации, начальником областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК.

    Был акимом двух районов Северо-Казахстанской области: Шал акына и М.Жумабаева.

    С 2010-го по 2011-й годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

    Затем до 2019-го года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области.

    До настоящего времени был первым вице-министром Министерства сельского хозяйства РК.

    Предыдущий аким области Кумар Аксакалов возглавлял регион с марта 2017-го года.

    1 декабря 2022 г. Указом Главы государства назначен акимом Северо-Казахстанской области.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Акорда Акимат Назначения
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