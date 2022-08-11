Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Новый аким назначен в Кентау

    11 Августа 2022 19:31

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Тасов Жандос Калмурзаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Ранее занимавший эту должность Рашид Аюпов освобожден от занимаемой должности на основании собственного заявления. Глава Туркестанской области выразил благодарность Р. Аюпову за плодотворную работу в развитии региона.

    Также аким области пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения. Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных Главой государства задач.

    Жандос Тасов родился в 1987 году в городе Туркестане.

    Трудовую деятельность начал в 2013 году архитектором ТОО «Градкомплекс». В 2013-2020 годы работал инспектором, затем главным специалистом, начальником отдела архитектуры и градостроительства акимата города Туркестана. В 2020-2021 годы занимал должность начальника «Отдела строительства» акимата города Туркестана.

    С февраля 2021 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.
    #Туркестанская область #Акимат #Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен новый заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане
    Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области
    Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау