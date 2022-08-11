Новый аким назначен в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Тасов Жандос Калмурзаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Ранее занимавший эту должность Рашид Аюпов освобожден от занимаемой должности на основании собственного заявления. Глава Туркестанской области выразил благодарность Р. Аюпову за плодотворную работу в развитии региона.

Также аким области пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения. Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных Главой государства задач.

Жандос Тасов родился в 1987 году в городе Туркестане.

Трудовую деятельность начал в 2013 году архитектором ТОО «Градкомплекс». В 2013-2020 годы работал инспектором, затем главным специалистом, начальником отдела архитектуры и градостроительства акимата города Туркестана. В 2020-2021 годы занимал должность начальника «Отдела строительства» акимата города Туркестана.

С февраля 2021 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.



