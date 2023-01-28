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    Новым президентом Чехии стал Петр Павел

    28 Января 2023, 22:21

    ПРАГА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии. Об этом в ходе завершающегося в субботу подсчета голосов избирателей сообщило Чешское телевидение. Премьер республики Петр Фиала подтвердил победу Павела на выборах главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Новым чешским президентом избран Петр Павел, - отметил ведущей телепрограммы. - Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать Петра Павела».

    Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил на пресс-конференции победу Павела на выборах президента страны.

    «Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии, - сказал премьер. - Победил (независимый) поддержанный гражданами кандидат, победили демократические ценности, которые он олицетворяет. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере».

    Премьер рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с новым главой государства. Президент Словакии Зузана Чапутова, первая из иностранных лидеров, поздравила Павела с избранием президентом Чехии.

    Как сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на Чешское статистическое управление, Павел во втором туре выборов президента, состоявшемся в пятницу и субботу, победил с 57,59% голосов избирателей после подсчета голосов с 95,5% избирательных участков. Его соперник, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш заручился голосами 42,4% избирателей. Явка составила 70,17% от общего числа из 8,25 млн избирателей республики с населением около 10,6 млн граждан.

    Фото: Georgiphoto/Shutterstock/Fotodom

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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